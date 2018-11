«Danse avec les Stars»: «Iris devient une amie», confie son partenaire Anthony Colette

Six semaines après le début de leur participation à «Danse avec les Stars», le danseur Anthony Colette s'est confié sur sa relation avec sa partenaire Iris Mittenaere...

Il forme l’un des plus beaux couples sur le parquet de Danse avec les Stars et pour cause, sa partenaire a été Miss Univers. Interrogé par nos confrères du Dauphiné Libéré, Anthony Colette s’est livré sur sa relation avec Iris Mittenaere, tout en bienveillance.

Visiblement, le danseur de 23 ans a été surpris en apprenant le nom de la remplaçante de Joy Esther à ses côtés : « Je ne pensais pas que l’on me mettrait avec Miss Univers pour ma deuxième saison, explique-t-il. J’avais un peu d’appréhension… Mais on s’éclate, on rigole aux entraînements. Elle a du potentiel. Tout est positif. »

« Il y a une très bonne ambiance entre nous »

Quant à la beauté d’Iris Mittenaere, elle n’a pas l’air de lui avoir coupé les ailes. « Au début, j’étais un peu intimidé, se souvient-il. Puis quand tu la vois tous les jours, ce n’est plus Miss Univers. C’est Iris. Elle a ce titre parce qu’elle est très jolie, mais tu apprends à connaître la personne. Tu t’habitues. Il y a une très bonne ambiance entre nous. »

Il précise : « On danse tous les jours, on apprend à se connaître par la danse. On se raconte des choses de notre vie. Iris devient une amie, comme tous les gens que l’on rencontre dans l’émission. […] Elle a fait de la danse petite, mais du modern jazz, rien à voir avec ce que l’on fait. Il a fallu tout démarrer de zéro. Aujourd’hui, elle a moins peur des portés. Elle a acquis beaucoup de choses. » De quoi leur permettre d’aller loin dans l’émission ? C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

C.B.