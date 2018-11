Guéguerre TF1-Hanouna: Camille Combal se confie sur sa relation avec son ancien patron

Alors que le torchon brûle entre Touche pas à mon poste et TF1, en est-il de même entre Cyril Hanouna et Camille Combal ? Cette semaine, le présentateur de Danse avec les Stars exprimait son soutien à sa coanimatrice Karine Ferri, attaquée par TPMP, qui a diffusé des photos d’elle nue. Pour autant, selon Camille Combal, la relation avec son ancien patron « tutoie les étoiles ».

«Lui et moi, on est sur une licorne, sur un arc-en-ciel, et on parcourt le monde. Ça va super », a déclaré Camille Combal à nos confrères de Purepeople. Il est également revenu sur sa relation avec Sandrine Quétier, qu’il a remplacée à la tête de DALS : « Sandrine est trop gentille, estime-t-il. Elle a eu la gentillesse de prendre le temps quand elle a su que c’était moi de me féliciter. On s’est vus, elle m’a donné ses conseils pour bien réussir l’émission. Une grande dame. » Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc.

C.B.