TPMP contre Karine Ferri: L'animatrice zappe l'Euromillions et se concentre sur «Danse avec les stars»

Karine Ferri au défilé Etam à Paris, le 25 septembre 2018. — SIPA

C’est une véritable guerre médiatique avec au centre… Karine Ferri. L’animatrice de TF1, qui a quitté Twitter un peu plus tôt dans la journée, après avoir expliqué qu’elle souhaitait se « concentrer sur [ses] émission et surtout [ses] enfants qui ont besoin d'[elle] », n’a pas non plus présenté l’Euromillions ce vendredi. A 20h45, la première chaîne a décidé de remplacer au pied levé son animatrice par une autre tête bien connue de la chaîne : Christophe Beaugrand.

D’après les informations du Parisien, qui cite son entourage proche, Karine Ferri est « hyperdéprimée et n’a pas dormi depuis deux jours ».

Après la diffusion de photos dénudées de Karine Ferri dans « TPMP » mercredi, le groupe TF1 a aussi décidé de saisir le CSA. Dans son émission, Cyril Hanouna a montré mercredi des images de la jeune femme, parues en 2005 dans Playboy. Ces clichés volés avaient donné lieu à l’époque à une condamnation du magazine et à une interdiction de diffusion.