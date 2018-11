«TPMP»: Pourquoi les attaques de Cyril Hanouna envers Karine Ferri sont celles de trop pour TF1

Cyril Hanouna et Karine Ferri. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8 - LAURENT VU / TF1

Mercredi, des images de Karine Ferri datant de 2005 et interdites de diffusion ont été montrées dans Touche pas à mon poste.

La coanimatrice de Danse avec les stars et TF1 ont annoncé jeudi leur intention de saisir le CSA.

TF1 dénonce dans un communiqué « une campagne de dénigrement et de harcèlement moral ».

Une source proche de TPMP contactée par 20 Minutes dément toute intention de nuire.

La hache de guerre n’est pas près d’être enterrée. Ce jeudi, TF1 a annoncé qu’elle allait saisir le CSA au côté de Karine Ferri après la diffusion de photos dénudées de la coanimatrice de Danse avec les stars dans Touche Pas à Mon Poste. Dans son émission, Cyril Hanouna a montré mercredi des images de la jeune femme, parues en 2005 dans Playboy. Ces clichés volés avaient donné lieu à l’époque à une condamnation du magazine et à une interdiction de diffusion.

« Il s’agit là du dernier exemple d’une campagne de dénigrement et de harcèlement moral que la direction de Canal [C8 appartient au groupe Canal +] ne peut ignorer », affirme TF1 dans un communiqué. Selon une source interne, la première chaîne reproche à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de s’acharner sur Karine Ferri, qu’ils surnomment « Karine Ferrien » - sous-entendant qu’elle a un rôle de potiche - quand ils n’évoquent pas un conflit - a priori inventé de toutes pièces - l’opposant à Iris Mittenaere, candidate de cette saison 13 de Danse avec les stars. Karine Ferri est, pour TF1, « une victime collatérale » d’une potentielle volonté de porter atteinte à son prime time du samedi soir.

« On ne retient que les dézingages »

Cyril Hanouna n’a jamais pris de gants pour exprimer sa détestation de Danse avec les stars. « Cette émission est sur la fin, c’est une émission morte (…). Y’a que des tricards », balançait-il en juin dans Touche pas à mon poste. Et depuis le lancement de la saison 13, le show de TF1 est souvent malmené autour de la table de C8, qu’il s’agisse de relayer des soupçons de tricheries ou de s’interroger sur les raisons de la baisse des audiences.

« On ne retient que les dézingages, jamais les chroniqueurs qui défendent l’émission. Les avis sont toujours contrebalancés, avance une source proche de la production de TPMP. On ne se demande pas tous les jours "Comment faire pour défoncer TF1 ?" »

Jeudi, dans son talk-show, Cyril Hanouna parlait d’« épiphénomène » avant d’accuser la première chaîne de se servir de C8 et de TPMP pour faire parler d’elle. Il est convaincu que l’objectif de TF1 est de « tuer TPMP ».

.@Cyrilhanouna répond à TF1 après la publication d'un communiqué de presse de la chaîne qui accuse #TPMP "d'intimider ou harceler ses animateurs" pic.twitter.com/eXd5xcmLCT — TPMP (@TPMP) November 1, 2018

« Cyril Hanouna marche comme ça : en étant en conflit »

La Une se défend de toute animosité à l’égard de l’animateur producteur de C8 et souligne qu’il est « extrêmement rare » qu’elle réagisse en se fendant d’un communiqué. Elle assure vouloir prendre la défense de son animatrice qui ferait une cible de choix « sous prétexte qu’elle est plutôt discrète dans les médias ». Dans sa missive adressée aux médias, la chaîne écrit que « le cas de Karine Ferri n’est pas isolé » et que « le groupe TF1 ne laissera quiconque intimider ou harceler ses animateurs. » Deux phrases en forme de mise en garde.

« C’est une guerre à sens unique. Cyril Hanouna marche comme ça : en étant en conflit face aux gens, note la source interne à TF1 contactée par 20 Minutes. La direction de Canal s’est excusée auprès de Karine Ferri. C’est bien qu’ils ne sont pas à l’aise. »

Cyril Hanouna blessé par TF1

La particularité de Danse avec les stars est d’être présentée depuis la rentrée par Camille Combal qui a quitté en juin le navire C8 et Touche pas à mon poste pour rejoindre le paquebot TF1. Cyril Hanouna en aurait été meurtri. Une blessure ravivée par le refus de la première chaîne, début septembre, de laisser Camille Combal aller assurer la promo chez son ancien employeur. Ce qui a poussé l’animateur de C8 à traiter en direct les dirigeants de TF1 de « connards ». Il s’en est depuis excusé, mais l’affaire est là encore entre les mains du CSA.

« Le retour de Camille Combal chez Cyril Hanouna aurait été l’occasion de se réconcilier. Cela aurait été gagnant-gagnant, nous glisse-t-on, du côté de TPMP. Cyril lui aurait dit : "J’aurais préféré que tu me le dises avant [que tu allais sur TF1] plutôt que de l’apprendre dans la presse" et ça aurait été tout. Que TF1 prive Camille et Cyril de ce moment-là a blessé Hanouna. »

Côté radio, Cyril Hanouna, via sa société H2O, reste le producteur de Virgin Tonic, la matinale de Camille Combal sur Virgin Radio. Les deux hommes n’ont pas coupé les ponts. Cependant, ce jeudi, l’animateur de TF1 a eu « une grosse pensée pour [sa] Karine Ferri » qui a, depuis, quitté Twitter après avoir expliqué qu’elle souhaitait « concentrer sur [ses] émission et surtout [ses] enfants qui ont besoin d'[elle] ». « Elle traverse un moment dur et je lui apporte tout mon soutien et toute mon amitié ! Je t’aime et suis trop content de faire cette émission à tes côtés ! », a tweeté son acolyte. Aurait-il choisi son camp ?