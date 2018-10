«Danse avec les Stars»: Jeanfi Janssens en a marre d'être «le seul qu’on déguise»

L'humoriste Jeanfi Janssens, candidat de la saison 9 de «Danse avec les stars». — LAURENT VU / TF1

Décidément, entre Jeanfi Janssens et Danse avec les Stars, il y a des hauts et des bas. L’humoriste a expliqué dans un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs qu’il en avait assez « le seul qu’on déguise ». « J’ai remarqué qu’à chaque fois qu’on me déguisait dans Danse avec les stars​, ça me portait malheur », soutient la personnalité des Grosses Têtes.

« Moi, on m’habille en rappeur new-yorkais avec un chemisier panthère ou en superman jaune fluo. Qui a déjà vu un superman jaune fluo ? ! », se demande-t-il, estimant être « un peu mis au pied du mur ». « Je ne veux plus qu’on me déguise jusqu’à la fin de l’émission ! Je sais que cela me dessert. Je suis humoriste, si les gens ont envie de rire, ils viennent me voir en spectacle. » On peut comprendre Jeanfi Janssens, même si cette sortie après le prime d’Halloween nous semble un peu étrange…