«TPMP»: Le CSA saisi près de 5.000 fois après le débat polémique sur le viol conjugal

Le compteur a explosé pendant le week-end. Quatre jours après les propos polémiques dans l’émission Touche pas à mon poste jeudi dernier, le nombre de signalements a grimpé à « près de 5.000 » a indiqué le CSA à LCI. Samedi, le gendarme de l’audiovisuel avait reçu environ 650 saisines. Au cours de la séquence baptisée « le quart d’heure sans filtre », Cyril Hanouna avait demandé à ses chroniqueurs de se prononcer sur un sondage diffusé mardi par Fun Radio. La question posée par la station était : « Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l’amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal ? ».

« Mettre le mot "viol" pour ce cas précis de Charlotte, ça n’a aucun sens »

« Mettre le mot "viol", aujourd’hui, pour ce cas précis de Charlotte, ça n’a aucun sens. C’est presque dangereux pour tout le monde », a réagi la réalisatrice Géraldine Maillet qui répondait au tweet de Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’Egalité entre les femmes et les hommes. Même son de cloche du côté de l’ancienne Miss France Delphine Wespiser : « Avec Charlotte, on ne parle pas de son voisin, on parle de son petit copain, avec qui elle est et qu’elle est censée aimer. Des choses qui se font quand l’une ou l’autre personne dort, c’est tout à fait mignon, tout à fait sympa ».

Madame La Ministre @MarleneSchiappa : c’est ce que nous avons fait sur l’antenne et sur nos réseaux sociaux @funradio_fr pic.twitter.com/8XaOj5Y3hE — Lovin'Fun (@Lovinfun) October 25, 2018

Matthieu Delormeau n’a pas hésité à y aller de sa propre définition du viol : « Employer le mot viol pour ça, c’est une honte pour les gens qui sont violés. Il y a des gens qui se font violer, on sait vraiment ce que c’est que le viol. […] Ce n’est pas un viol en l’attachant, en la contraignant. ». Les images, supprimées de la plateforme de la chaîne, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. A la table des chroniqueurs, Gilles Verdez s’est au contraire emporté en accusant Fun Radio de faire « l’apologie du viol conjugal », soutenu par Benjamin Castaldi. « Ces gens-là ne doivent plus faire de radio », a lancé Gilles Verdez sous les protestations de collègues et du présentateur.

Les excuses de Géraldine Maillet et Delphine Wespiser

« C’est maladroit ce qu’ils ont fait à l’antenne », a souligné Cyril Hanouna. Il a reproché ensuite sa virulence à Gilles Verdez : « C’est à cause de gens comme vous qu’on ne va plus faire de TV, plus faire de radio et on va tout arrêter. (…) Arrêtez les censeurs ! », a lancé l’animateur star du groupe Canal +, dont les émissions ont déjà été par le passé lourdement sanctionnées par le CSA pour une séquence sexiste et une autre jugée homophobe.

Géraldine Maillet et Delphine Wespiser se sont excusées sur Twitter vendredi, Géraldine Maillet regrettant des « propos sans doute trop expéditifs ».