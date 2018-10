Arrêt d'«Une famille formidable»: Les fans partagés entre soulagement et tristesse

Anny Duperey et Bernard Le Coq vont devoir faire leurs adieux à leurs fans. — PIERRE GUIBERT / PANAMA PRODUCT

La fin d’une époque. Le week-end dernier, on apprenait que la 15e saison d'Une famille formidable, diffusée prochainement sur TF1, serait la dernière. Après 26 ans d’existence, la famille Beaumont s’apprête donc à tirer sa révérence.

Une annonce qui a attristé de nombreux fans, mais sans un certain soulagement, à en juger les nombreux témoignages des lecteurs de 20 Minutes, qui ont répondu à notre appel. Si certains regrettent déjà les aventures de Catherine (Anny Duperey) et Jacques (Bernard Le Coq), ainsi que de leurs nombreux enfants, d’autres estiment que la série a fait son temps.

Une famille formidable et attachante

Pour Val, Une famille formidable va vraiment lui manquer : « C’est une série que je suis depuis le début. On a vu les enfants grandir, les parents divorcer puis se remarier. C’est une famille un peu loufoque mais terriblement attachante ». Un avis partagé par Michel, qui « chaque année attendait avec impatience la suite de leurs aventures ». Un véritable sentiment d’attachement semble avoir lié les téléspectateurs à cette série, avec une véritable dimension familiale. « J’ai grandi avec cette série !, explique Justine. J’ai commencé à regarder avec ma maman et fini avec mon mari ! Ils vont beaucoup me manquer c’est certain, quoique je comprenne leur décision. Cette famille et chacun des personnages sont si drôles si attachants mais aussi agaçants parfois, émouvants et hilarants ! »

Un programme familial, mais surtout distrayant, estime Micheline. « C’était sympa, drôle, un peu tiré par les cheveux de temps en temps mais sans vulgarité ni violence. De la pure distraction », explique-t-elle. Même son de cloche pour l’internaute « Nous Deux », pour qui la série « reflétait bien la vie de beaucoup de familles, même si les 3/4 des gens qui regardaient avaient beaucoup moins d’argent et de maisons de vacances un peu partout en Europe. Mais cela changeait la vie dans la bonne humeur le temps du feuilleton, cela faisait passer le temps ».

Une famille qui tourne en rond ?

Parmi les fans, nombreux sont ceux à avoir tout de même pris la nouvelle avec soulagement. Pour Patricia, « la série a fait son temps. C’était devenu n’importe quoi, à mon avis les scénaristes ne savaient plus quoi inventer, donc c’est mieux comme ça. J’aimais pourtant bien cette série mais à force on tournait en rond ! ». « Jolie série, mais il est vrai que parfois il faut savoir s’arrêter avant que cela ne devienne trop long et que l’on finisse par se fatiguer des personnages », explique quant à elle Michèle. Il faut reconnaître qu’après 26 ans d’existence, se renouveler devient de plus en plus compliqué.

Et comme le souligne Nadine, si les téléspectateurs ont grandi avec Catherine, Jacques et leurs enfants, il en va de même pour les acteurs, fidèles à leur personnage depuis des décennies. « Moi aussi j’adore cette série mais les acteurs sont déjà bien âgés, un jour viendra où il faudra bien finir par les remplacer et ce ne sera plus pareil. Je pense qu’il est temps de passer à autre chose, toutes les belles choses ont une fin ». Une pointe de soulagement donc, sans oublier une bonne dose d’optimisme. « J’ai toujours suivi avec plaisir mais j’ai trouvé la dernière saison poussive, considère Soraya. Je crois en effet qu’il vaut mieux que ça s’arrête et on se régalera devant les rediffs. »