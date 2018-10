40 ans d'«Arnold et Willy»: quels sont vos souvenirs de cette série américaine qui a marqué toute une génération?

VOUS TEMOIGNEZ La série «Arnold et Willy», qui a fait un carton dans les années 1980, a marqué toute une génération de téléspectateurs...

La série «Arnold et Willy» fête ses 40 ans cette année. — Archive photofest/Allociné

« Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L’important c’est d’écouter son cœur ». Si vous connaissez ces paroles, c’est que vous êtes un vrai fan de la série Arnold et Willy. La sitcom, diffusée dès 1978 aux États-Unis, a marqué le PAF des années 1980 pendant sept ans.

L’histoire de Monsieur Drummond, un milliardaire américain, qui a promis à sa gouvernante mourante de s’occuper de deux ses fils à sa mort, a marqué toute une génération. Les deux garçons noirs et pauvres, le jeune Arnold, 8 ans, et son frère Willy, 13 ans, qui viennent du quartier défavorisé de Harlem à New York, font leur arrivée dans le luxueux quartier de Manhattan.

Le changement de statut social et le choc des cultures entre les personnages sont le ciment de cette série qui a duré pendant huit saisons. Et tout particulièrement le personnage joué par Gary Coleman : le petit Arnold, qui a connu un vif succès auprès des téléspectateurs. Un succès que l’acteur ne réussira pas à réitérer. Il meurt en 2010 à l’âge de 42 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Comme lui, les autres acteurs du casting ont connu un destin tragique.

