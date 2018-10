Berywam, les champions du monde de beatbox, ont (déjà) un incroyable talent

« Pour être un bon beatboxer, il ne faut pas avoir peur du ridicule, avoir un bon sens du rythme et de la persévérance ». Ces qualités, Wawad, un des quatre membres de Berywam, les a déjà.

Depuis le mois d’août dernier, le groupe toulousain est champion du monde de cette discipline qui consiste à imiter des instruments de musique uniquement grâce à sa bouche. Le tout agrémenté de paroles a cappella.

FINALLY WE DID IT !

WE ARE THE WORLD BEATBOX TEAM CHAMPIONS 2018 !! 🔥🙌🏼🇫🇷

We can't believe we actually did it !

Thanks for your support ❤️ pic.twitter.com/qRnmTV4iDf