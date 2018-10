Mort de Philippe Gildas: Canal + rend hommage au journaliste avec «Un homme formidable»

Philippe Gildas, journaliste et animateur est décédé à 82 ans. — BALTEL/SIPA

Canal + rend hommage ce lundi soir à Philippe Gildas, décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d’un cancer. La chaîne cryptée annonce dans un communiqué qu’elle diffusera le documentaire Un homme formidable réalisé par Michel Royer et raconté par Antoine de Caunes, à 19h55 en clair, en lieu et place de L’info du vrai, le mag, et à 22h45 en crypté.

Une carrière impressionnante

Son ami, avec qui il a co-réalisé Nulle part ailleurs, retracera la carrière de Philippe Gildas. Quelques heures après l’annonce de sa disparition, dimanche, France 2 a diffusé un numéro spécial en direct des Enfants de la télé, présenté par Laurent Ruquier, avec de nombreux invités, dont la veuve du journaliste et animateur, Maryse Gildas.

