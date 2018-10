Appel à témoignages: «Une famille formidable» va-t-elle vous manquer?

La série «Une famille formidable» s’arrête après 26 ans d’existence. — PIERRE GUIBERT / PANAMA PRODUCT

Clap de fin pour Une famille formidable. Après 26 ans d’existence, la plus ancienne des fictions de TF1 s’arrête. La raison ? Bernard Le Coq, l’interprète du père de famille, a été bouleversé par la mort du réalisateur de la série, Joël Santoni, en avril dernier. « Je ne peux pas me remettre de cela en me disant que l’on va faire une espèce de suite ou d’ersatz de quelque chose qui était à lui », a-t-il confié dimanche au Parisien.

Avec Une famille formidable, un chapitre de la télé française se referme. Pendant près de trois décennies, les téléspectateurs ont suivi les péripéties de la famille Beaumont, les hauts et les bas du couple formé par Catherine (Anny Duperey) et Jacques (Bernard Le Coq), ainsi que les tribulations de leurs enfants.

>> Une famille formidable va-t-elle vous manquer ? Etes-vous attristés par l’arrêt de la série ? Pour quelles raisons suiviez-vous avec assiduité les aventures de la famille Beaumont ? Au contraire, pensez-vous que la série a fait son temps ?

Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.