«Danse avec les stars»: Le retour de Pamela Anderson, Basile Boli… Le récap de ce samedi

La soirée de ce samedi était placée sous le signe de Halloween et signait le grand retour de Pamela Anderson (absente la semaine dernière en raison d’une blessure). Basile Boli, Jeanfi Janssens, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Clément Rémiens et Terence Telle ont foulé la piste de danse pour tenter de remporter le titre de meilleur danseur de cette neuvième édition de Danse avec les stars sur TF1. Shy’m, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ont distribué les points… Verdict de la soirée…

Pamela Anderson applaudie

La star d’Alerte à Malibu s’est entraînée d’arrache-pied pour livrer, avec Maxime Dereymez, un tango argentin sur le générique de La famille Adams. Et pour son retour dans l’émission, l’actrice s’est montrée avec une chevelure brune et n’a pas manqué de séduire le jury. Elle a obtenu le premier 10 de la saison, terminant en première position.

Un Basile Boli éliminé

L’ancien footballeur et sa partenaire Katrina Patchett se sont déguisés en Jean-Pierre et Samantha de Ma sorcière bien aimée et, si Patrick Dupont a jugé que l’objectif était atteint, la prestation n’a pas séduit Jean-Marc Généreux qui a estimé la danse « pas au niveau ». Le public a choisi d’envoyer Terence Telle et Basile Boli en face-à-face final, mais l’ancien sportif a été éliminé.

Iris Mittenaere et Anthony Colette en mode zombies

L’ancienne Miss France et Miss Univers n’a pas laissé le jury indifférent avec Anthony Colette. Ils ont dansé sur Zombie de The Cranberries. Avec 33 points et 12 points lors du marathon de la danse (45 points en tout), Iris Mittenaere est arrivée première ex-aequo avec Pamela Anderson.

