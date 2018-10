«The Big Bang Theory»: Jim Parsons est l’acteur télé le mieux payé des Etats-Unis

Jim Parsons, qui incarne le scientifique Sheldon Cooper dans « The Big Bang Theory », a touché 26,5 millions de dollars pour 24 épisodes…

Jim Parsons a touché un cachet de 26,5 millions de dollars (23,3 millions d’euros) entre juin 2017 et juin 2018 pour 24 épisodes de The Big Bang Theory. Celui qui joue le rôle de l’insupportable génie Sheldon Cooper est ainsi devenu l’acteur le mieux payé de la télé américaine, selon le classement du magazine Forbes publié ce mercredi 24 octobre.

CBS a annoncé l’arrêt de la série

La célèbre série semble généreuse puisque ses vedettes trustent les premières places de ce palmarès. Derrière Jim Parsons, on trouve ainsi Johnny Galecki (qui incarne Leonard Hofstadter) avec 25 millions de dollars annuels puis Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) et Simon Helberg (Howard Wolowitz) avec 23,5 millions.

Ces cachets mirobolants ont certainement joué un rôle dans la décision de CBS d’arrêter la série après la saison en cours. L’effort financier semble trop important pour la chaîne même si The Big Bang Theory lui a déjà permis de rafler dix Emmy awards, les Oscars de la télévision américaine.

Créée en 2006, la série suit une bande de copains à la fois talentueux scientifiques et geeks. Elle est rapidement devenue culte et était même la deuxième série la plus regardée aux États-Unis en 2017-2018.

20 Minutes avec agence