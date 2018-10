«La Villa des Cœurs Brisés»: MYTF1 diffuse «L'incroyable mariage de Jazz et Laurent»

Jazz a dit oui à Laurent devant les caméras de MYTF1. — Laurent VU/TF1

Après la naissance de Tiago Tanti, le mariage de Jazz et Laurent. Si un fan de La Villa des Coeurs Brisés sommeille en vous, sachez que Jazz, l’une des candidates emblématiques, n’est plus un cœur à prendre. La jeune femme a dit oui à Laurent, devant les caméras de MYTF1. Eh oui.

Il y a quelques jours, Jazz a épousé Laurent, face à la baie de Cannes, explique le site de MYTF1. Et comme Jazz ne fait rien comme tout le monde, elle a choisi de « partager ce moment unique » avec les téléspectateurs. La chaîne vous propose donc de « vivre l’intégralité des 48 heures qui ont bouleversé sa vie ». « Derniers préparatifs, essayages et choix de robes, écriture des discours, dernière nuit avant le mariage, et également les moments intimes partagés avec Chelsea, sa fille, sa maman, sa sœur et ses amis », est-il précisé.

Si vous êtes prêts pour le meilleur, et peut-être surtout pour le pire, rendez-vous sur tf1.fr pour découvrir les six épisodes. A vos risques et périls.