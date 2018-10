«Le Divan de Marc-Olivier Fogiel»: Lio évoque, en larmes, son «kidnapping» par son père

Lio sur «Le Divan» de Marc-Olivier Fogiel. — © DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

Invitée du Divan de Marc-Olivier Fogiel, diffusé ce vendredi soir sur France 3, Lio s’est confiée sur un souvenir très douloureux de son enfance. Dans une vidéo mise en ligne par la chaîne, on la découvre en larmes, évoquant le jour où son père l’a « kidnappée »…

«On lui enlève ses enfants »

L’histoire remonte quand Lio avait trois ans. Son père apprend que sa mère vit une histoire d’amour avec un autre homme. Le divorce étant interdit à cette époque au Portugal (où elle vivait), le père de la chanteuse attaque sa mère en justice pour « adultère confirmé ». « Elle est déchue de ses droits et on lui enlève ses enfants, explique Lio. Moi je dois aller vivre avec la sœur de mon père, et mon frère est donné à mes grands-parents maternels. »

Marc-Olivier Fogiel raconte alors le jour où son père est venu la récupérer. « Ma mère arrive, on ne lui ouvre pas, je l’entends de l’autre côté de la porte, décrit-il avec les mots de la chanteuse. Elle hurle, je hurle aussi, il faut me retenir, je sanglote, je veux voir ma maman, repartir avec elle. Mais on me garde, elle repart seule, encore aujourd’hui cette dureté me semble inimaginable. » Et aujourd’hui encore, cette histoire la hante. « C’est marrant que je n’arrive pas à cautériser. Je ne comprends pas pourquoi ça me touche toujours autant », confie-t-elle.