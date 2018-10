Les chroniqueurs de «Touche pas à mon poste» s'écharpent sur la question du consentement sexuel

Cyril Hanouna, le présentateur de «Touche pas à mon poste». — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Jeudi, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont décidé de débattre de la question du consentement sexuel, à la suite du sondage polémique de Fun Radio. Pour rappel, l’équipe de Lovin’Fun avait suscité la polémique en posant la question, dans un tweet supprimé depuis : « Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l’amour quand elle dort. Vous trouvez ça normal ? ». Un sondage condamné fortement par Marlene Schiappa.

Si Gilles Verdez a partagé la position de la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, il a dû également trouver le courage d’affronter ses petits camarades, visiblement pas choqués du tout par le fait d’avoir une relation sexuelle avec sa compagne ou son compagnon, lorsqu’elle/il dort.

« Mettre le mot viol pour ce cas précis, ça n’a aucun sens »

« Êtes-vous choqués par la polémique ? », a demandé Cyril Hanouna à ses chroniqueurs. « Pour moi, la polémique existe. Ces gens-là sont des criminels. Ils ne doivent plus faire de radio. C’est l’apologie du viol conjugal, c’est 20 ans de prison et ça a mis très longtemps à être reconnu. On ne peut pas faire ça », expose Gilles Verdez. Un avis que ne partage pas Géraldine Maillet. « Gilles comme d’habitude, dit n’importe quoi. Fun Radio c’est historique, ils ont toujours fait ça avec beaucoup de pédagogie, il n’y a absolument pas de polémique pour moi, estime-t-elle. Ce que je trouve désastreux, c’est qu’aujourd’hui, et avec Marlene Schiappa en tête de gondole, "la community manager du gouvernement"… Mais il faut qu’elle arrête ! Elle est en train de judiciariser les relations entre les hommes et les femmes (…) Mettre le mot viol pour ce cas précis, ça n’a aucun sens ».

Même son de cloche pour Delphine Wespiser. « Des choses qui se font quand l’autre personne dort, c’est tout à fait mignon. C’est tout à fait sympa. Si elle n’en a pas envie, qu’elle se sépare ».

« L’absence de consentement, c’est un viol ! »

Cyril Hanouna est sorti de son rôle d’animateur du débat pour prendre position, et n’a pas été tendre avec Gilles Verdez. « C’est à cause de gens comme vous qu’on ne va plus faire de télé, de radio, estime-t-il. Arrêtez les censeurs ! Je comprends que Gilles soit choqué par la séquence, mais qu’il dise qu’on les sorte de l’antenne, non ! On a tous fait des erreurs. Moi aussi je trouve que c’est maladroit ce qu’ils ont fait à l’antenne, parce qu’il y a plein de femmes qui sont violées par leur petit ami. »

Accablé de toutes parts, Gilles Verdez n’a pas baissé la garde. « Ça commence à m’énerver votre truc. Je ne suis pas un extrémiste ! Vous faites chier ! Je dis ce que je pense. Réveiller par surprise… L’absence de consentement, dans un couple ou pas dans un couple, c’est un viol ! Arrêtez, ne dites pas n’importe quoi ! Il y a des gens qui sont victimes de ça ! Vous me faites un procès d’intention ».