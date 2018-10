«The Voice Kids»: La mère de la petite Emma parle de la maladie rare de sa fille

La petite Emma dans «The Voice Kids». — Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Sa prestation avait bouleversé les téléspectateurs et le jury de The Voice Kids. La semaine, Emma, 9 ans, avait ému aux larmes Amel Bent et ses camarades, avec son interprétation déchirante de Je suis malade de Serge Lama. Une prestation qui prend une tout autre ampleur quand on sait que la petite fille est atteinte de rétinite, une maladie qui lui fait perdre la vue progressivement. « Plus je grandis, plus je perds la vue, mais quand je chante, c’est un bonheur, c’est ma potion magique qui me fait oublier tous les soucis », expliquait-elle dans son portrait de présentation.

Emma a besoin d’une « rétine bionique » d’urgence

Comme l’explique la maman d’Emma à Gala, rapporte BFMTV, la maladie de la petite fille lui a été diagnostiquée à l’âge de 3 ans. « L’ophtalmo a vu une tache, nous a parlé de rétinite pigmentaire et nous a dit de ne pas nous inquiéter. Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller voir sur Internet. Ça a été un choc terrible, explique-t-elle. Les spécialistes nous ont parlé d’un délai de dix ans. Par chance, sa maladie a finalement évolué plus lentement. »

Soutenue par une association (Pour les beaux yeux d'Emma), et par son coach Soprano, la petite candidate aurait besoin d’une « rétine bionique » d’urgence. « Les chercheurs travaillent à mettre au point cette rétine qui pourrait même rendre la vue à des aveugles. C’est cela que nous soutenons », précise-t-elle.