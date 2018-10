«Danse avec les stars»: Lio nie s'être battue avec Pamela Anderson

Lio a été éliminée la semaine dernière de «Danse avec les stars». — © LAURENT VU / TF1

Les brunes ne comptent pas pour des prunes. Partie la semaine dernière de Danse avec les stars, Lio a tenu à mettre les points sur les i concernant son élimination. Comme l’explique le site Purepeople.com, certaines rumeurs assuraient que la chanteuse en était venue aux mains avec sa concurrente Pamela Anderson, lui reprochant d’avoir obtenu une semaine de sursis de la production en raison de ses blessures.

« J’ai eu envie de vomir »

« Lio ne reviendra pas sur les contre-vérités qui circulent depuis plusieurs jours concernant sa participation au programme Danse avec les stars, a expliqué Ludovic Martin, son manager. Il est tout de même risible de lui prêter une bagarre avec Pamela Anderson qui n’était pas présente ». Le communiqué revient également sur les rumeurs concernant la programmation anticipée du départ de la chanteuse de l’émission. « En revanche, Lio ne laissera personne dire que son départ de DALS était programmé. Il en va de son intégrité et de celle de son partenaire de danse Christian Millette. »

Un partenaire avec qui Lio a eu beaucoup de mal à se lâcher. « Dès nos premiers échanges, je me suis qu’il avait un cerveau connecté avec son cœur et une grande tenue, ce qui est bien vu que je suis une grande émotive, a expliqué la chanteuse au site Toutelatele.com. On a commencé à danser et lorsqu’il y a eu un rapprochement, j’ai eu envie de vomir. Je me suis aperçue que je n’étais plus capable d’une proximité avec un partenaire. Je suis tellement habituée à être seule, de tenir, de parler de bananes et dire que je n’en suis pas une. Être à deux, je ne sais plus et je comprends pourquoi mes enfants me trouvent chiante. Ce n’est pas une émotion de danser, mais un sentiment. »