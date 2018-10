Les fans de Johnny Hallyday n'ont pas apprécié le classement de «Vos plus beaux souvenirs»

Daphné Bürki n'a pas pu retenir ses larmes sur France 2. — SCARELLA Gilles - FTV

Mardi soir sur France 2 dans Vos plus beaux souvenirs, il y aura eu de l’émotion, des larmes, mais aussi un peu de gêne. Pour cause, certains téléspectateurs ont été un poil embarrassés par le classement des 51 moments phares de la vie de Johnny Hallyday choisis par des internautes sur le site du Parisien, et passés en revue par Daphné Bürki. En particulier la première place du classement…

Laura et Sylvie Vartan ?

Parmi les nombreux moments forts de Johnny, le souvenir qui s’est classé en tête du classement n’est autre que ses obsèques, et l’hommage national rendu à l’artiste le 9 décembre 2017. Un souvenir fort, mais quelque peu déprimant.

#SouvenirsJohnny comment ce moment si douloureux peut arriver en 1 ère place des souvenirs ? Je suis un peu choquée là.. Ça voudrait dire que plusieurs fans ont préféré CE moment là de toute la carrière de #Johnny ? Bizarre Bizarre 😪🙏 — Vero (@Vero19933777) October 23, 2018

#souvenirsJohnny Donc selon les français, le "moment le plus marquant de la vie de Johnny Hallyday" est...ses obsèques 😵😵😵 pic.twitter.com/nDuA2spPCZ — nicolas chape (@leseulunique) October 23, 2018

De même, certains internautes ont noté d’autres absences dans ce classement, celui de la chanson Laura, et celui de son mariage avec Sylvie Vartan.