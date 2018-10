«Prodiges»: Marie-Claude Pietragalla remplace Patrick Dupond (qui l'a remplacé dans «DALS»)

Marie-Claude Pietragalla remplace Patrick Dupond dans «Prodiges». — PJB/SIPA

Ça bouge du côté de Prodiges. Comme elle l’a annoncé elle-même sur RTL, Marie-Claude Pietragalla remplacera Patrick Dupond dans le jury de Prodiges sur France 2. Le même Patrick Dupond qui a remplacé la danseuse dans Danse avec les stars (et qui l’a nommée étoile en 1990). Vous suivez ? En gros, les deux danseurs échangent leur place, quoi.

Pour Marie-Claude Pietragalla, ce nouveau poste de juré est un challenge excitant. « Je suis ravie parce qu’effectivement, je suis au cœur de mon engagement, explique la danseuse à la radio. Je suis très, très sensible à la jeune génération qui arrive et je crois que pour les artistes que nous sommes, c’est toujours formidable de voir de jeunes talents éclore. Après, j’ai envie de leur dire qu’ils aient confiance, qu’ils croient en eux parce que c’est important et que la jeunesse donne des ailes, alors il faut oser, il fait rêver, il faut imaginer car devant eux, tout est possible. »

Côté animation, il y aura aussi du changement dans Prodiges. Daphné Bürki remplacera Marianne James, désormais juré de La France a un incroyable talent.