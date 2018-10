Audiences TV: «Capitaine Marleau» pulvérise tous ses concurrents

Rien ne résiste au capitaine Marleau. — © Pierre VICARINI

Et c’est encore un record pour le Capitaine Marleau. Mardi sur France 3, la série portée par Corinne Masiero a attiré 6.63 millions de téléspectateurs, soit 28.3 % de part d’audience, un score historique pour la série. Son dernier record d'audience datait d’avril dernier avec un épisode qui avait réuni 6.54 millions de fans. En d’autres termes, on n’arrête plus Capitaine Marleau, qui pulvérise toute concurrence sur son passage.

Johnny à la traîne

A la deuxième marche du podium des audiences, on retrouve la série médicale Good Doctor sur TF1, qui a attiré 5.168.000 téléspectateurs, soit 21.2 % de part d’audience. Très loin derrière, Vos plus grand souvenirs, la soirée autour de Johnny Hallyday, a quelque peu peiné, en réunissant un peu moins de 2 millions de curieux.