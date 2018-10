Arrêtez tout! La mythique «L'Ile de la tentation» va faire son grand retour sur nos écrans

L'arrivée des tentatrices, dans L'Ile de la tentation, sur TF1 — LORENVU-TV / SIPA

Il y a en a eu des moments magiques. Le « C’est pas moi, c’est Shawn », prononcé par Thomas, dont le nom de gogo dancer était… Shawn. Il y avait aussi ce candidat en larmes qui voulait « quitter ce cadre idyllique » après avoir vu sa copine se rapprocher d’un tentateur. Si vous rêviez de revivre ces extraits d’anthologie, qui vont squatter les zappings à longueur de journée, vous avez été exaucé. L'Ile de la tentation est de retour.

Mardi, la directrice de la téléréalité du producteur Banijay (qui se cache derrière Les Marseillais) a fait une annonce de casting pour des couples qui auraient envie de se soumettre à la tentation. Pour rappel, l’émission envoyait des couples qui voulaient tester leur amour… Des Hommes sur une île, entourés de belles tentatrices qui n’avaient qu’une idée en tête : les séduire. Pour les femmes, inversez le concept : entourées d’hommes bodybuildés, elles devaient se contenter d’un massage pour ne pas blesser leur partenaire officiel, coincé sur l’autre île. Chacun voyait régulièrement des images de sa moitié en train de céder plus ou moins à la tentation. De quoi se laisser aller à son tour…

Une diffusion sur W9

Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus. Selon nos informations, l’émission serait diffusée sur W9. Contactée, la chaîne n’a pas souhaité répondre à nos questions. Nous n’en savons donc pas plus sur la diffusion (en été, comme pour les premières saisons ?) ni sur l’identité du présentateur. Quant aux tentateurs et aux tentatrices, nul doute que W9 ira piocher dans son réservoir de candidats de téléréalité pour ressortir des candidats des Princes de l’Amour, à notre avis.