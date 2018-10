«Vos plus grands souvenirs»: Que réserve l'émission sur Johnny Hallyday ce soir sur France 2?

Daphné Bürki présentera — SCARELLA Gilles - FTV

Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Ce mardi à 21 heures, Daphné Bürki présentera Vos plus grands souvenirs, une émission spéciale pour célébrer Johnny Hallyday. Au programme ? Les moments phares de la vie du rockeur, l’écoute de trois titres de son album posthume et des témoignages de fans.

Au cœur du Palais des Sports à Paris, Daphné Bürki, entourée d’un public de fans, reviendra sur 51 moments importants de la vie de Johnny (sélectionnés par des internautes sur le site du Parisien). « Nous allons nous faire une soirée diapo ! », a expliqué l’animatrice à Puremédias. Pourquoi 51 ? Parce que Mon pays c’est l’amour, l’album posthume qui cartonne depuis vendredi, est le 51e disque du rockeur.

La soirée sera également ponctuée de témoignages de proches de Johnny, de collaborateurs ou encore de fans. Admirateurs, ingénieur du son, productrice… Une quinzaine de personnes raconteront leurs souvenirs du rockeur.

Enfin, s’il n’y aura aucune reprise de ses chansons, les téléspectateurs pourront découvrir trois titres de Mon pays c’est l’amour, s’ils ne les connaissent pas déjà.