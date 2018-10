GPA: Véronique Genest s'emporte face à Marc-Olivier Fogiel et supprime son tweet

TWITTER La comédienne s’est attiré les foudres de Marc-Olivier Fogiel et Christophe Beaugrand sur le réseau social…

L'actrice Véronique Genest. — Jean-Marc HAEDRICH/SIPA

Si Véronique Genest a la langue bien pendue, il semble qu’elle le regrette parfois. Après avoir tweeté sur la GPA lundi et s’être attiré les foudres d’internautes et de personnalités publiques telles que Christophe Beaugrand et Marc-Olivier Fogiel, la comédienne a finalement effacé son message.

« Comment peux-tu dire une chose aussi immonde ? Un peu de retenue… »

« Dans vingt ans, les enfants diront : "Dis papa, qui c’est maman ? Pourquoi elle m’a vendu ?" », a tweeté Véronique Genest, désirant prendre part au débat sur la GPA. Un message qui a profondément choqué Marc-Olivier Fogiel, auteur d’un livre sur le sujet. « Oh la la quel naufrage », a-t-il tweeté en réponse, ajoutant « il faut lire et ensuite tu comprendras. Plutôt que de parler sans savoir. C’est juste la base ».

Oh la la quel naufrage — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) October 22, 2018

Si les propos ont stupéfié Marc-Olivier Fogiel, Christophe Beaugrand lui aussi n’a pas caché sa colère. « Véronique !!! ??!!? Comment peux-tu dire une chose aussi immonde ? Un peu de retenue… », a-t-il tweeté. « Écrire qu’un enfant va dire "pourquoi j’ai été vendu ?" c’est irrespectueux évidemment pour les parents mais surtout pour les enfants ! Il faut les écouter ces enfants, ils existent ! Et arrêter de parler à leur place c’est insupportable ». « Désolée Christophe. Je pense que tu te voiles les yeux malgré toute l’affection que je te porte », a notamment répondu la comédienne. Ce mardi, Véronique Genest avait effacé son tweet.