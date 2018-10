Josée Gayan: «Avec cette sœur jumelle, on en dit plus sur Capitaine Marleau»

Josée Dayan et Corinne Masiero au festival de la Fiction TV de la Rochelle en 2017 — DAVID NIVIERE/SIPA

Après avoir encore fait un carton d’audience, et battu son propre record, en avril dernier, la série Captaine Marleau est de retour sur France 3 pour deux épisodes inédits, dont le premier, ce mardi, se retrouve face à The Good Doctor sur TF1 et une soirée hommage à Johnny Hallyday sur France 2. Corinne Masiero y partage l’affiche avec Pierre-Martin François Laval, Grégoire Leprince-Ringuet et… elle-même. En effet, Double jeu est un épisode un peu spécial puisqu’il permet à l’actrice de livrer une double performance, et d’explorer son personnage plus en profondeur. Un événement sur lequel revient pour 20 Minutes la créatrice et réalisatrice Josée Dayan, grande dame de la fiction française.

Capitaine Marleau est un succès d’audience comme la télévision n’en connaît plus beaucoup, avez-vous été surprise par l’ampleur du phénomène ?

On est un peu surpris, car on ne peut jamais savoir à l’avance. Lorsque j’ai créé la série avec Elsa Marpeau, je voulais apporter un souffle frais à la télévision française, quelque chose qu’on ne trouvait pas. C’est lié à la fois au personnage, sa dégaine, sa liberté de penser, et à la personnalité de Corinne Masiero. Marleau ne ressemble à personne d'autre.

La série s’offre également une guest star à chaque épisode : Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Muriel Robin, ou bientôt Isabelle Adjani.

C’est dans l’ADN de la série. On a également eu Irène Jacob, Pierre Arditi, Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Nicole Garcia la semaine prochaine, et là, je commence le tournage d’un épisode avec Jeanne Balibar, Benjamin Biolay et la chanteuse Camille. Mais non, ce ne sera pas une histoire autour de la musique. J’ai toujours eu de la chance avec les acteurs et actrices, j’ai fait tourner Jeanne Moreau, Fanny Ardant, John Malkovich, Christian Clavier… J’ai une relation privilégiée avec eux. C’est d’ailleurs moi qui les caste, qui les appelle.

Vous réfléchissez déjà aux prochaines stars invitées ? Belmondo ? Delon ?

Jean-Paul Belmondo ne tourne qu’exceptionnellement et qu’avec Claude Lelouch. Alain Delon, lui, ne tourne plus du tout. Il faut des acteurs et actrices qui ont le désir de jouer, et avec qui on a envie de tourner. Et tout dépend aussi du rôle, du scénario.

Double jeu est un épisode à part de la série, non ?

Il y a quelques années, j’ai vu le film Entre onze heures et minuit d’Henri Decoin, d’après le roman Le Sosie de la morgue de Claude Luxel. Louis Jouvet interprète un commissaire qui découvre un cadavre qui lui ressemble, et enquête en se faisant passer pour lui. Je me suis dit que ce serait intéressant à jouer pour Corinne, et cela permettait d’en dire plus sur Marleau. Elle est née sous X, que se passerait-il si elle tombait sur une sœur jumelle dont elle ignorait l’existence ? L’épisode est ainsi une double enquête, l’une policière et professionnelle, l’autre plus personnelle, sur son passé, ses origines.

Capitaine Marleau, c’est Corinne Masiero et seulement elle ?

Oui, j’ai eu envie de faire cette série avec elle, pour elle. Je l’ai rencontrée alors que je travaillais sur les adaptations télé des romans de Fred Vargas. Il y a le personnage de Violette Retancourt, et je ne voyais pas qui pouvait l’incarner. C’est alors que mon directeur de casting m’a présenté Corinne, et on ne se quitte plus depuis.