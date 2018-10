«ONPC»: Muriel Robin n'aime pas Charles Consigny et le dit

CLASH Muriel Robin a pris la défense de Marc-Olivier Fogiel et failli faire partir le chroniqueur...

Extrait du clash entre Muriel Robin et Charles Consigny dans «On n'est pas couché» le 20 octobre 2018 — France 2

Marc-Olivier Fogiel était l’invité de Laurent Ruquier samedi soir pour parler de son livre Qu’est-ce qu’elle a ma famille ? et de ses filles nées par GPA. Et devinez quoi ? Il a eu un clash avec Charles Consigny, le nouveau chroniqueur d’On n’est pas couché ? Même pas, Muriel Robin s’en est chargée.

En effet, l’actrice n’a pas pu s’empêcher d’intervenir lorsque le polémiste a qualifié le témoignage de Marc-Olivier Fogiel de « livre de propagande ». « La manière dont vous vous adressez à Marco me déplaît fortement », a réagi Muriel Robin. Charles Consigny lui a alors demandé de ne pas s’énerver, de ne pas jouer les gentils et les méchants. « Je ne m’énerve pas, je vous dis que votre ton me déplaît monsieur », a renchéri l’humoriste, invitée pour son autobiographie Fragile.

« Je vous trouve grotesque ! »

« Qu’est-ce que vous savez du corps d’une femme, si elle s’attache à un enfant ou pas, a-t-elle continué, revenant sur le sujet de la GPA. Vous en avez rencontré ? Non ! Marc-Olivier, lui, est allé sur le terrain. Vous nous fatiguez. Vous êtes arrogant. » Le chroniqueur fulminait : « C’est honteux de réagir comme cela madame ». Mais Muriel Robin ne s’est pas laissé démonter : « Je vous trouve grotesque. » Dès qu’il essayait d’en placer une, elle lui rétorquait un « non » sous les applaudissements du public.

« Si je ne peux pas répondre, je m’en vais », a menacé le polémiste. « Partez, ça va me faire très plaisir. Et peut-être pas qu’à moi », a joliment répondu l’actrice. Bon, finalement, il est resté.