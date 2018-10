Audiences: Claire Chazal (l'actrice) bat de peu «Danse avec les stars»

Claire Chazal et Claire Borotra à l'affiche du téléfilm «Le mort de la plage» sur France 3 — Ch. Lartige/CL2P/FTV

La journaliste et animatrice Claire Chazal jouait pour la première fois l'actrice samedi soir sur France 3, et vous étiez au rendez-vous avec 4,9 millions de curieux devant le téléfilm inédit Le Mort de la plage, dont elle partageait l’affiche avec Claire Borotra. La part de marché était, elle, de 23,9 %. Habitué à être en tête des audiences du samedi soir, Danse avec les stars a dû céder sa première place, et est second avec 4 millions de fidèles, 20 % de PDA, et une perte de 500.000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière.

France 2 suit avec un prime de N’oubliez pas les paroles, et 2 millions de mélomanes pour 11 % de part de marché. M6 peut toujours compter sur ses séries américaines, et pour ce samedi sur NCIS : Los Angeles, avec 1,8 million de téléspectateurs (8,6 % de PDA). A noter que C8 arrive en tête de la TNT avec une émission spéciale sur Laurent Gerra, et 880.000 fans de l’humoriste pour une part de marché de 4,4 %.