Patrick Sébastien confirme s'être fait virer de France 2: «C’est quand même un peu violent»

MEDIAS L'animateur était l'invité de Thierry Ardisson samedi sur C8, et n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la direction de France 2 et de Delphine Ernotte...

Patrick Sébastien en 2017 — Jacques BENAROCH/SIPA

On ne fera plus tourner les serviettes. Patrick Sébastien ne sera plus sur France 2 à la rentrée 2019, un non-renouvellement de contrat sous forme d’éviction. L’animateur l’a clairement confirmé à Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi : « Je me suis fait virer ». « On m’a fait plein de choses qui ont dû me pousser à partir, explique-t-il. Au bout du compte ils y sont arrivés », dénonçant par la même occasion le manque de respect de Delphine Ernotte.

« Elle ne savait pas que j’avais fait Le Grand Bluff »

« En quatre ans, je l’ai vue dix minutes, raconte l’animateur de 64 ans. Et elle ne savait pas que j’avais fait Le Grand Bluff, émission de 1992 qui détient le record de la plus forte audience jamais relevée en France pour un divertissement avec près de 17,5 millions de téléspectateurs et 74 % de part de marché. C’est comme le patron de la Fédération de tennis qui ne sait pas que Noah a gagné Roland-Garros ». Patrick Sébastien raconte également ne pas avoir été reçu par la direction : « On a convoqué ma femme qui est la directrice de ma boîte pour lui dire en cinq minutes que c’était fini. C’est quand même un peu violent ».

« Une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans »

En 2015, la présidente de France Télévisions avait déclaré vouloir changer « une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans ». A la fin de son contrat, en juin, Patrick Sébastien va ainsi s’ajouter à la liste des figures historiques ayant quitté France Télévisions ces dernières années, de Julien Lepers à Gérard Holtz en passant par Daniel Bilalian, David Pujadas, Georges Pernoud ou William Leymergie.

L’animateur a également cité une étude sur lui réalisée par France 2 il y a un an qui a conclu : « "Patrick Sébastien fait de l’audience malgré tout grâce à son pouvoir contaminant". Comme ça, j’ai appris que j’étais un virus. J’ai quand même une dignité, je ne suis pas un paillasson, allez essuyer vos pieds ailleurs ». Depuis 1996 sur France 2, Patrick Sébastien avait déjà vu le nombre de ses premières parties de soirée réduites à trois Plus Grand Cabaret du Monde et quatre Années bonheur. Il lui reste deux numéros de chaque divertissement à présenter avant son départ.