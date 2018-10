«Incroyable talent»: Pourquoi Marianne James et Sugar Sammy vont faire oublier les polémiques

L'animateur David Ginola entouré de Marianne James et Sugar Sammy, les deux nouveaux jurés de l'émission, dans les coulisses de «La France a un incroyable talent». — Marie ETCHEGOYEN/M6

Deux nouvelles têtes pour un nouveau départ.La France a un incroyable talent, divertissement phare de M6, revient ce mardi, à 21 h, pour une treizième saison, avec de nouveaux jurés. Marianne James et l'humoriste Sugar Sammy rejoignent Hélène Ségara et Eric Antoine, fidèles au poste depuis trois ans.

Les recrues remplacent le chorégraphe Kamel Ouali, parti se concentrer sur de nouveaux projets, et le producteur canadien Gilbert Rozon, viré l'an passé et coupé au montage après avoir été accusé d'agressions sexuelles. La chaîne promet un jury « aux personnalités bien trempées » et aux « sensibilités étonnantes ». Il faut bien ça pour relancer le divertissement familial qui a connu une saison 12 chaotique (en plus de l'affaire Rozon, un candidat avait porté préjudice à l'émission avec un hommage à une fausse victime du Bataclan).

« Je m’énervais souvent quand je n’étais pas d’accord »

Marianne James, dans un jury, sur M6, ça a de quoi titiller le coeur des nostalgiques de la belle époque de Nouvelle Star. On n’est pas près d’oublier ce soir où elle pestait, micro ouvert, contre les téléspectateurs qui avaient « de la merde dans les oreilles ». L’humoriste et chanteuse, qui a entre-temps fait un détour par TF1, Arte et France 2 (où elle a présenté Prodiges et commenté l’Eurovision), était une fidèle téléspectatrice de La France a un incroyable talent. « Je m’énervais souvent quand je n’étais pas d’accord avec un des membres du jury sur une prestation », a-t-elle confié lors de la conférence de presse.

Officiera-t-elle dans l’émission avec son mordant légendaire ? Pas forcément, d’après ce qu’on a constaté en août lors du tournage des auditions. « On vous donne trois bandes fluo sur du lycra et ça y est, on vous a perdu », avait-elle lancé tout sourire aux spectateurs qu’elle trouvait trop bon public. Marianne James préfère dire qu’avec Hélène Ségara, elle assurera « le côté maternel » de cette saison. « Nous n’allons pas être des jurées trop dures et exigeantes. Nous sommes toutes les deux émotives, et ça va se voir lors des prestations qui vont nous bluffer et surtout nous toucher », prévient-elle.

« On a des esprits tordus, je pense qu’on va beaucoup rire »

Le mauvais rôle, celui du juré soupe au lait, difficile à convaincre - une partition dans laquelle s’épanouissait Gilbert Rozon -, est plutôt du ressort de Sugar Sammy. L’humoriste québécois, méconnu du grand public français, est une star outre-Atlantique. Son registre : l’ironie, le rire cru, parfois « trash ». « Je ne peux pas me filtrer. J’ai un humour transgressif. Il faut que mon attitude de juré colle avec ce que je fais sur scène, je veux rester naturel », affirme l’artiste qui refuse cependant d’être « le méchant de l’émission ». Il n’empêche qu’il ne ménage pas vraiment les candidats. « Le numéro était trop long, vous ne m’avez pas fait rire », est-il capable de lancer, lapidaire et sur un ton agacé, à un artiste qu’il a buzzé d’une croix rouge. Et lorsque le public hue, il rétorque : « Si vous voulez un juré mou, prenez Drucker ! »

Son collègue Eric-Antoine, lui, est fan. « On a des esprits tordus, je sens qu’on va beaucoup rire », s’enthousiasme l’illusionniste en conférence de presse. Entre les deux pros du rire, c’est la « bromance », assurent-ils. « Eric m’a beaucoup guidé dès le début des castings. Mon niveau d’apprentissage est allé très vite avec lui sur le plateau. Il a vraiment pris le temps de m’expliquer en détail les rouages de l’émission », salue Sugar Sammy. Et quand on demande à Eric Antoine si la venue d’un autre humoriste aurait pu lui faire peur, il répond, forcément en blaguant : « C’est simple j’avais droit de véto. J’ai donné une valise pleine d’argent à Sugar pour pas qu’il me pique les vannes. »