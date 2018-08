Laurent Ruquier défend son ami Gilbert Rozon, accusé d'agressions sexuelles: «Il n'a tué personne»

Laurent Ruquier à Carcassonne en juin 2017. — C. DELAHAYE/SIPA

Fin 2017, plusieurs femmes accusaient Gilbert Rozon d’agressions sexuelles, qui auraient eu lieu entre 1982 et 2016. Le producteur québécois avait alors quitté le jury de La France a un incroyable talent et démissionné de toutes ses fonctions, tout en clamant son innocence. Les accusations faites à son encontre ? « Je les réfute. Et j’espère qu’on vit toujours dans une société qui favorise, qui privilégie la présomption d’innocence. » S’il y en a un pour qui ça veut dire quelque chose, c’est Laurent Ruquier.

Face à la tourmente dans laquelle était plongé Gilbert Rozon, Laurent Ruquier avait donné une interview à nos confrères de TV Mag dans laquelle il avait rappelé ses liens avec le producteur : « Il m’a mis le pied à l’étrier, a produit mes one man shows et a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. » L’animateur avait également regretté l’emballement médiatique autour des accusations : « Je trouve que l’on va un peu vite en besogne avec lui. »

« Qu’il ait été un dragueur lourd, oui »

Quelques mois plus tard, dans une interview donnée au Point et parue jeudi, Laurent Ruquier a renouvelé son soutien au producteur. « D’abord un ami est un ami. Mais ensuite, Gilbert n’a tué personne, et à ma connaissance – j’attends que la justice prouve le contraire – violé personne. » Il ajoute : « Qu’il ait été un dragueur lourd, oui, mais de là à le lâcher du jour au lendemain et de l’enfoncer publiquement, j’ai trouvé ça choquant. Tout le monde va toujours dans le sens du vent. Ce qui est courageux, c’est de dénoncer quelqu’un quand personne ne le fait ».