Cyril Hanouna, David Ginola, Morandini... Quelles seront les nouveautés de la rentrée télé?

Cyril Hanouna entouré des chroniqueurs de «Touche pas à mon poste» pour la saison 2017-2018. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

C’est branle-bas de combat ! A quelques semaines de la rentrée, les chaînes commencent à dégainer leur nouvelle grille, et leurs programmes pour la semaine du 3 septembre. Si Cyril Hanouna, Yann Barthès et Anne-Elizabeth Lemoine rejoueront une nouvelle fois le match de l’access et que France 2 semble avoir trouvé sa formule pour ses après-midi, plusieurs nouveautés sont toutefois à l’ordre du jour.

Une nouvelle émission, un nouvel animateur, un nouveau chroniqueur ? 20 Minutes fait le point.

Cyril Hanouna tous les vendredis à 23 heures

Alors qu’il prépare déjà l’après-TPMP, et cite Jean-Luc Lemoine comme potentiel remplaçant, Cyril Hanouna ne se repose pas pour autant sur ses lauriers et se donne un nouveau défi pour la saison à venir, une émission hebdomadaire en direct. Et un pied-de-nez à son meilleur ennemi Arthur ? En effet, Baba sera tous les vendredis soirs face à Vendredi, tout est permis avec un nouveau concept, une émission d’actualité et de débats avec tout plein de chroniqueurs. Les noms de Doc Gyneco, Eric Naulleau, Bernard Laporte ou encore Diane Ducret circulent. De l’actu, des débats, des chroniqueurs… Salut les Terriens, non ?

Bertrand Chameroy de retour dans TPMP

On reste sur C8, qui proposera d’ailleurs un prime événement le lundi 3 septembre pour lance la saison. Toujours l’émission phare de la chaîne (non, ce n’est pas William à midi), Touche à mon poste revient pour une saison 10 avec une première surprise, le retour de Bretrand Chameroy alors qu’on se souvient encore de son départ avec pertes et fracas il y a deux ans. Bonjour l’ambiance. Comme précemment annoncé, Nabilla sera aussi de la partie, ainsi que Danielle Moreau mais aussi Delphine Wespiser, ex-Miss France et actuellement dans Fort Boyard.

Julien Courbet reprend Capital

C'est le transfert de la saison, comme on dit. Bien installé sur C8 avec C’est que de la télé - repris par Valérie Benaim, Julien Courbet a décidé de rejoindre le groupe M6, pour qui il anime déjà Ça peut vous arriver sur RTL. Et fini le divertissement, l’animateur reprend la tête le magazine économique Capital, jusque-là présenté par Bastien Cadeac. Peut-être est-ce parce que l’on a trop vu avec sa veste en cuir sur le plateau de TPMP, mais on a du mal à le voir dans le costume très serré et très sérieux de Capital.

David Ginola pour booster les samedis de M6

Déjà à la tête de plusieurs primes événements, David Ginola s’installe maintenant tous les samedis à 18h40 avec un nouveau magazine d’info, French in the City, à la découverte des villes où vivent les Français à travers le monde. M6 réorganise en fait son avant-soirée, avec également un E = M6 Spécial santé à 17h35, toujours présenté par Mac Leggsy bien sûr. M6, chaîne de l’information et du reportage ? Pourquoi pas ?

A partir du samedi 1er septembre à 18:30, retrouvez chaque semaine #FrenchInTheCity un reportage présenté par @teamginola pour découvrir les villes où vivent des Français à travers le monde pic.twitter.com/Jl96PpRQII — M6 (@M6) August 13, 2018

Charles Consigny, nouveau chroniqueur d’ONPC

Vous en avez marre des clash à la télé ? Dommage, car en remplaçant Yann Moix par Charles Consigny, Laurent Ruquier compte bien faire le buzz chaque samedi soir. En effet, le jeune écrivain et ancien « ami homosexuel » de Christine Boutin cite Alain Finkielkraut, Richard Millet et Eric Zemmour comme maîtres à penser et est connu pour ses prises de position tranchées dans Les Grandes gueules sur RMC. « Charles adore la télé, il postulait depuis longtemps, a confié récemment l'animateur. Je ne partage pas ses idées - on ne peut pas le qualifier comme étant de gauche, c’est certain ! - mais je sais qui il est. » Formera-t-il avec Christine Angot, le nouveau duo de l'enfer ?

Morandini en quotidienne sur NRJ12

Deux fois plus de Jean-Marc Morandini chaque jour, youhou ! En plus de son émission médias Morandini Live, de retour le lundi 27 août à 11h05 sur CNews, l’animateur sera également en direct dès le lundi suivant à 13h35 sur NRJ12. Beau succès d’audience, son Crimes est décliné en Crimes & faits divers, la quotidienne, où il reviendra, accompagné d’experts, sur des histoires vraies « aussi fascinantes qu’effrayantes ». Effrayant, c’est le mot.