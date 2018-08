«Chéri, épouse-moi maintenant»: La nouvelle émission de TF1 fait un bide et divise les internautes

C’est ce qu’on appelle un beau flop. Vendredi, TF1 lançait un tout nouveau programme en prime time, Chéri, épouse-moi maintenant. Présentée par Karine Ferri, l’émission proposait à des femmes d’organiser un mariage surprise en quatre jours seulement, et de ne prévenir le futur marié qu’au tout dernier moment. Un concept qui est loin d’avoir convaincu les téléspectateurs…

Seuls 1,71 millions de curieux ont opté pour ce programme, soit 10 % de part d’audience. Comme le précise le site Puremédias, il s’agirait d’un des pires scores d’audiences de TF1 cette année. Mais ce n’est pas tout. Au-delà de ce manque d’enthousiasme, Chéri, épouse-moi maintenant a divisé certains internautes, scandalisés par le principe.

Sur Twitter, quelques posts ont dénoncé le concept de ce programme, notamment le fait de préparer un mariage sans en informer le marié. « Mettre la pression et piéger pour obtenir un oui c’est carrément malsain et toxique, ça n’a rien d’idéaliste ou romantique », estime un internaute.

La nouvelle émission de TF1 "Chéri épouse moi maintenant" résumé en 1 image Le mariage ça se fait avec le consentement des 2 Mettre la pression et piéger pour obtenir un oui c'est carrément malsain et toxique, ça n'a rien d'idealiste ou romantique pic.twitter.com/mxXtBZrlyJ

Ce soir sur TF1 "Cheri, épouse moi maintenant" Le principe de l'émission me met mal à l'aise pas vous? Organiser un mariage dans le dos de la personne concernée et la mettre au pied du mur au moment de la cérémonie C'est bien beau de romantiser le mariage mais la c'est du forçage

D’autres se sont également interrogés sur le déroulement de l’émission, censée se dérouler sur quatre jours. Une internaute a notamment pointé du doigt le fait que Karine Ferri et les candidates portaient chaque jour la même tenue.

Malgré ces critiques, Chéri, épouse-moi maintenant a tout de même séduit quelques téléspectateurs, émus par le programme.

Vous me croyez si je vous dit que moi et mon copain on regarder "cheri epouse moi maintenant" hier soir et quand il y avait un truc trop émouvant on pleurer comme 2 connards 😫