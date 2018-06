« William à midi !»: L’émission de William Leymergie s'arrête le 15 juin mais revient l'année prochaine

L'animateur William Leymergie. — François DARMIGNY/C8

Comme ses collègues de TPMP, C’est que de la télé ou encore de Salut les Terriens, William Leymergie va bientôt rendre l’antenne. Contrairement à la plupart des émissions du PAF, William à midi s’arrêtera le 15 juin. La raison ? La Coupe du monde pardi ! Alors que les matchs de foot vont drainer les audiences, la chaîne n’a pas souhaité voir les audiences de ses émissions phares baisser.

Phare, phare, ce n’est pas tout à fait le cas de William à midi. En effet, les chiffres de l’émission ce mardi n’ont pas été réjouissants pour la chaîne du Groupe Canal. Seulement 180.000 Français étaient présents pour le rendez-vous méridien, représentant 0,8 du public âgé de 4 ans et plus. Une baisse de 0,2 point par rapport à la veille qui s’est également fait ressentir en première partie d’émission, mobilisant 0,9 % de part d’audience (PDA) avec 105.000 téléspectateurs, soit 0,1 % de moins que lundi. Mais William Leymergie aura d’autres occasions pour se rattraper.

L’émission reconduite

Le dernier numéro de la première saison sera diffusé plus tôt que prévu, vendredi 15 juin, laissant sa place à Storage Wars : enchères surprises à partir du lundi 18 juin de 11h15 à13h50. La chaîne a affirmé à 20 Minutes savoir que c’était une case difficile et ne pas vouloir mettre l’émission, qui a d’ores et déjà été reconduite pour une deuxième saison, en difficulté.