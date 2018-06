«ONPC»: «Un écrivain, un intellectuel»... Devinerez-vous qui va remplacer Yann Moix?

Lui, il sait. Mais hors de question pour l’actuel polémiste d’On n'est pas couché de balancer ses infos. Interviewé par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Yann Moix​ a cependant donné quelques détails sur l’identité de la personne qui le remplacera l’année prochaine dans l’émission de Laurent Ruquier.

« Ce sera un écrivain, un intellectuel. Ce ne sera pas un journaliste. Ça change un peu », a-t-il précisé. Avant d’ajouter : « Si je vous le dis, je me ferai matraquer. » Ne comptez pas sur lui pour donner quelques indices supplémentaires pour trouver qui c’est. Alors, une idée ?

