«The Island Célébrités»: Attaquée par des moustiques, Lââm forcée d’abandonner l'aventure

On se souvient encore de son visage tuméfié par les piqûres de moustique. Lââm a été littéralement dévorée sur le tournage de The Island Célébrités diffusé sur M6. Après huit jours d’aventure, la chanteuse de 46 ans a été contrainte de quitter l’émission de téléréalité pour des raisons médicales après 24 heures d’observation. La Bear Grylls en herbe ne cache pas sa déception.

« C’est une sortie sur décision médicale »

« Je ne voulais pas partir. Pour moi c’était un abandon. Je voulais continuer, rester avec les autres. Pour moi, j’allais bien. J’étais fatiguée et pas très en forme mais je me sentais de continuer » a-t-elle confié mardi à Télé-Loisirs une fois de retour en France. Mais l’équipe de tournage n’a pas souhaité prendre le risque de voir la situation s’aggraver. « S’il m’arrivait quelque chose la nuit, ils n’auraient pas pu venir sur l’île. Je ne voulais pas du tout abandonner. D’ailleurs je n’ai pas abandonné, c’est une sortie sur décision médicale ».

Malgré sa pugnacité, l’artiste révèle le « calvaire » qu’a été sa semaine passée sur l’île du Panama. « C’était un cauchemar éveillé. On a tous souffert. Il fait chaud la journée et froid la nuit. Vous dormez à 18 heures car la nuit tombe très tôt et qu’il n’y a rien à faire. J’avais des problèmes de dos donc je ne dormais pas la nuit. C’est pour cela qu’on me voit beaucoup dormir la journée… », a-t-elle révélé au magazine. Robinson Crusoé, un vrai pacha à côté !