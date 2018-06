«Pékin Express»: Deux nouvelles règles viennent pimenter l'aventure

AVENTURE La chaîne a décidé d’élever d’un cran le niveau de difficulté de sa course mythique…

Stéphane Rotenberg a révélé ce mardi les deux nouvelles règles de la nouvelle saison de «Pékin Express» sur M6. — LaurentVu/SIPA

Les fans en rêvaient depuis des années, M6 l’a fait. Très prochainement, la chaîne diffusera la toute nouvelle saison (la 11e), de Pékin Express, quatre ans après sa disparition en 2014. Et comme ce sont dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe, M6 a décidé de conserver les fondamentaux du programme : Stéphane Rotenberg à la présentation, 10.000 km à parcourir ( de l'île de Bornéo à Tokyo), avec 1 euro en poche par jour seulement, et 100.000 euros à empocher à la fin. Mais ce n’est pas tout.

Pour la renaissance de son programme, la chaîne a décidé de pimenter légèrement l’aventure avec deux nouvelles règles : la « voiture interdite » et le « duel final ».

Rien n’est jamais perdu

Si les téléspectateurs connaissaient déjà le drapeau noir, qui immobilisait les candidats pendant leur course, ils découvriront bientôt l’apparition du panneau « voiture interdite ». Le principe ? Lorsque les aventuriers verront ce panneau, ils devront abandonner le véhicule dans lequel ils se trouvent, et emprunter des moyens de transport locaux, des trains, des pirogues, des trolleys… « On ne voulait pas qu’ils soient comme dans des chaussons », a expliqué Stéphane Rotenberg ce mardi lors d’une conférence de presse.

Autre nouveauté, le « duel final ». Désormais, à chaque fin d’étape, les derniers arrivés ne seront pas automatiquement éliminés. Ils auront droit à une seconde chance, en affrontant le binôme de leur choix (excepté les vainqueurs de l’étape), lors d’une course en sprint. Une pression supplémentaire pour les candidats qui, plus que jamais, devront redoubler d’efforts pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Aucune date de diffusion n’a été révélée pour le moment, les fans du programme devront encore patienter quelques semaines.