«Capitaine Marleau»: Nicole Garcia et Isabelle Adjani vont apparaître dans la série

Corinne Masiero campe le «Capitaine Marleau» sur France 3. — Christophe BRACHET/FTV

Quand on fait un tel carton, on peut tout se permettre. Et Josée Dayan, la réalisatrice de Capitaine Marleau, l’a bien compris. Elle a dévoilé ce matin dans une interview sur les ondes de nos confrères d' Europe 1 être en plein tournage des prochains épisodes de la série avec Nicole Garcia et Isabelle Adjani.

Longue liste

« Je viens de terminer un Marleau dont la guest était Nicole Garcia et là on va commencer la semaine prochaine le prochain Marleau dont la guest va être Isabelle Adjani », a-t-elle ainsi annoncé au micro de Philippe Vandel. Avant elle, la série avait déjà accueilli Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Muriel Robin, Niels Arestrup, David Suchet ou encore Laura Smet.