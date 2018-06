Sex and the City fête ses 20 ans: Quels sont vos moments préférés de la série?

La série «Sex and the city» fête ses 20 ans. — Warner Bros. France

20 ans. Deux décennies. Quelle que soit la manière dont on le dit, cela fait un sacré paquet d’années que Carrie Bradshaw et ses amies ont entamé leur aventures à New York. C’était le 6 juin 1998 sur la chaîne HBO.

Série à succès

Dès la première saison, la série est un succès. Carrie Bradshaw, l’héroïne narratrice de Sex and the City interprétée par Sarah Jessica Parker​, et son trio de copines nous ont fait souvent rire et parfois pleurer, à travers leurs plans drague foireux, leurs achats compulsifs de fringues et de chaussures, leurs aventures sexuelles libérées…

Les ingrédients de ce succès ? Des dialogues savoureux, des interprètes au diapason et des situations à la fois juste et très drôles. Au point que même si la série est pensée pour les filles, les mecs aussi la regardent, ravis de voir des confidences féminines enfin révélées (même si beaucoup d’entre eux ne l’avoueront jamais).

Un troisième film ?

La série passe même sur grand écran avec deux films sortis respectivement en 2008 et 2010 qui, même s’ils n’ont pas atteint le niveau de la série, ont régalé les fans. Cela étant, si Sarah Jessica Parker fait part régulièrement de son désir de lancer un troisième volet, le refus de Kim Cattrall (alias Samantha dans la série) de participer et la campagne de Cynthia Nixon (alias Miranda) pour la mairie de New York complique sérieusement son projet.

Pour fêter dignement cet anniversaire, la chaîne E ! a programmé un week-end spécial « Sex and the City » : 48h pour regarder les 6 saisons. Si vous n’êtes pas tenté par ce marathon audiovisuel, vous pouvez toujours vous rabattre sur les DVD.

Et vous, 20 ans après, quel bilan faites-vous de la série ? Si vous étiez fan, quels sont vos moments préférés des aventures de Carrie et ses copines ? Sex and The City a-t-il influencé votre vie ?

Faites-nous part de vos réactions en commentaire ou en envoyant votre témoignage à contribution@20minutes.fr. Vos contributions contribueront à un article.

