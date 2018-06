«Gérard de la télévision»: Cyril Hanouna sacré «pire animateur» pour la cinquième fois, un palmarès détonnant

Déjà en 2015 (et en 2014, 2016, 2017) Hanouna avait remporté le «Gérard du pire animateur». — CAU ANTOINE/SIPA

Depuis 2006, on les attend chaque année avec impatience. Et cette année, les Gérard de la télévision n’ont, encore une fois, pas manqué de nous faire rire en allumant tout ce qui se fait de « meilleur dans le pire de la télévision. » Et les parpaings d’or n’ont épargné personne.

Cyril Hanouna s’est vu décerner par le public un cinquième Gérard du pire animateur pour son émission Touche pas à mon poste, lors de la 12e cérémonie des « Gérard de la télévision » diffusée lundi soir sur Paris Première. « Il est aux Gérard ce que Nadal est au tennis », ont précisé les présentateurs de la soirée. Le Gérard de la pire animatrice, également issu d’un vote du public sur Twitter, a quant à lui été attribué à Daphné Bürki pour Je t’aime, etc. sur France 2. Mais les autres prix étaient aussi très savoureux.

« TPMP » multi récompensée

Parmi les lauréats, TPMP a notamment écopé d’un Gérard de l’émission où on bouffe vraiment n’importe quoi, en tant qu'« émission où on avale sa dignité ». Il a été remis à Isabelle Morini-Bosc qui était présente à la cérémonie. Laurent Ruquier a, pour sa part, obtenu le Gérard de l’idée du siècle pour avoir voulu « apporter un côté plus féminin et plus tolérant à On n’est pas couché en prenant comme chroniqueuse Christine Angot » et Mac Lesggy de M6 le Gérard de l’animateur qui a une tête à jouer le méchant dans un téléfilm de France 3.

Suite des lauréables :

➡ C’est un mec qui va faire chier les gens pour dormir gratis chez eux alors que lui il se prend un bon petit chèque à la fin du mois : J’irais dormir chez vous, avec @AntoineDeMax#LesGérard pic.twitter.com/ae7g4BhxBz — Paris Première (@ParisPremiere) June 4, 2018

Jean-Pierre Foucault, qui présente toujours le concours Miss France sur TF1, a décroché le Gérard de l’animateur dont tu sais pas s’il est toujours vivant ou si c’est des rediffs, tandis que BFM TV récoltait le Gérard du scoop (catégorie où elle était la seule chaîne nommée) pour « la neige perturbe la circulation automobile ».

Canal + Gérard de l’accident industriel

D’autres figures du PAF dont Jean-Jacques Bourdin et Claire Chazal (prix du retour de la mamie) font également partie des personnalités épinglées lors de cette 12e cérémonie, tandis que Canal + hérite du Gérard de l’accident industriel pour « l’ensemble de sa grille ».

Gros succès également pour le Gérard de l’émission bistro du coin où on débat entre couilles sur la question de savoir s’il n’y aurait quand même pas un problème avec les bonnes femmes et les Arabes, remis à l’émission de Pascal Praud, L’heure des pros, sur CNews.