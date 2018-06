Anne-Elisabeth Lemoine s'effondre sur le plateau du «Tube»

Anne-Elisabeth Lemoine devrait reprendre les commandes de «C à vous» sur France 5 — © Delphine Ghosarossian / SIPA pour FTV

Elle n’a pas pu retenir ses larmes. Invitée du Tube qui retraçait son parcours, l’animatrice de C à Vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine, s’est laissée déborder par l’émotion devant l’intervention de son père, Jean-Pierre Lemoine. Devant les caméras de Canal +, le père de la présentatrice a confié : « Elle ne pouvait pas rester une éternelle numéro 2. Comme elle nous disait : "Je ne veux pas être la Poulidor" et elle sera aujourd’hui la Poulidor gagnant le Tour de France ».

« On est tous très fiers de sa réussite »

Et de confirmer : « Mon épouse et toute la famille, on est une grande tribu, et on est tous très fiers de sa réussite ».

Anne-Élisabeth Lemoine, qui a repris la présentation de C à Vous à la suite d’Anne-Sophie Lapix, a expliqué que son père regarde l’émission tous les soirs. « Il est pire qu’un producteur. Pendant qu’on était en vacances au mois d’avril, il m’a envoyé un message pour me dire : "Ça suffit maintenant les best-of". Il avait peur pour l’émission, il voyait les audiences qui étaient des audiences de best-of», raconte-t-elle tout en séchant ses larmes. Et de conclure : « Tous les soirs, il débriefe ».