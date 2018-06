Qui pour remplacer Jean-Pierre Pernaut? «Florian Philippot!», tacle Laurent Ruquier

Laurent Ruquier a présenté sa nouvelle version des «Enfants de la télé», sur France 2 — Vincent Capman - FTV

Ça tacle à mort. Alors que le mercato de la télévision a commencé, Laurent Ruquier, interviewé par Le Parisien samedi, a joué le jeu des pronostics. Le présentateur vedette d’On n’est pas couché sur France 2 a été interrogé à propos d’un éventuel remplacement de Jean-Pierre Pernaut. Et sa réponse est quelque peu disruptive, comme on dit.

Rural et conservateur

« Qui pour remplacer Jean-Pierre Pernaut quand il prendra sa retraite du 13 Heures de TF1 ? », interroge le quotidien. Blagueur, l’animateur, célèbre pour son franc-parler, lâche : « Philippot ! (Florian Philippot, président des « Patriotes », ex-FN). On garderait à peu près le même esprit, non ? ».

Le 22 février dernier, Jean-Pierre Pernaut a célébré les trente ans de son journal. Il présente la « petite messe » de l’info, tous les jours de la semaine sur TF1 à 13h depuis 1988. S’il peut compter sur ses 5 millions de téléspectateurs en moyenne par jour, le JT de Jean-Pierre Pernaut est souvent critiqué pour son côté rural et conservateur.