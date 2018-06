Cyril Hanouna revient sur sa rivalité avec Yann Barthès: «On s'est laissé prendre à ce jeu»

Yann Barthès et Cyril Hanouna se sont livrés une bataille à distance lors de la saison 2016-17 — TF1-Canal+

Ils ne peuvent pas se saquer et ressemblent parfois à deux ados qui prennent leurs parents à témoin. Yann Barthès et Cyril Hanouna sont les meilleurs ennemis du PAF. Mais, quand « Baba » prend du recul dans une interview au magazine Marianne, il est plus sage.

Sans enterrer complètement la hache de guerre, Cyril Hanouna est revenu sur sa rivalité avec le présentateur de TMC. « Barthès et moi ne nous ressemblons pas du tout. On est issus de mondes différents, estime l’animateur de TPMP. Mais l’idée d’une rivalité entre nous s’est installée, c’est vrai. Je pense d’ailleurs que, lui comme moi, plus ou moins inconsciemment, on s’est laissé prendre à ce jeu. »

« Barthès a poussé le curseur vers le côté bobo »

Une concession apparentée à des regrets pour celui qui avait déclaré « J’exècre Yann Barthès, vraiment » ? Pas vraiment.

En revanche, l’animateur reconnaît à demi-mot que cela fait partie du jeu. « C’était une manière pour tous les deux de nous démarquer : Barthès a poussé le curseur vers le côté bobo, et moi vers le côté populaire, explique Cyril Hanouna. On dit même que je suis dans le populisme… »

