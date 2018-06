L'animatrice Alessandra Sublet pourrait quitter TF1 pour rejoindre C8

Alessandra Sublet avec le footballeur Antoine Griezmann, pour l'émission «Griezmann Confidentiel», diffusée en novembre 2017 sur TMC. — Andrea Santolaya

Une arrivée de poids ! Alors que C8 fait face, notamment, aux départs de Camille Combal et de Julien Courbet, la chaîne pourrait faire un gros coup en faisant venir Alessandra Sublet sur son antenne. En effet, selon les informations de nos confrères de Télé Loisirs, l’animatrice serait à nouveau en contact avec le groupe Canal +, pour rejoindre C8.

L’animatrice, qui avait rejoint TF1 en 2014 après son départ de France Télévisions, avait déjà hésité à l’époque avec C8. Rebelote l’année dernière, dans Touche pas à mon poste, Maxime Guény avait évoqué de « petites discussions » entre l’animatrice et la chaîne. Cyril Hanouna avait confirmé une rencontre, sans en dire plus : « On s’est rencontré amicalement. On a pris un petit verre. Mais quand on prend un verre avec moi, ça ne veut pas dire qu’on arrive sur C8. »

Cette fois-ci, la bonne ?

A l’époque, Cyril Hanouna, avait affirmé adorer Alessandra Sublet et vouloir la produire. Très peu apparue à l’écran depuis son arrivée sur TF1, l’animatrice aurait envie de changer de crémerie et on la comprend. Elle s’était confiée il y a peu chez nos confrères de Puremédia, affirmant : « C’est vrai que, sur TF1, je n’ai pas eu l’opportunité de pouvoir être dans mon rôle. En tout cas celui que j’avais sur C à vous, Un soir à la Tour Eiffel ou Fais-moi une place. » Tous les voyants semblent donc au vert pour un transfert sur C8.