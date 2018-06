VIDEO. Alsace: Des stars chinoises à Colmar pour une émission de téléréalité de cuisine

Des stars chinoises à Colmar pour une émission de téléréalité de cuisine (Archives) — Tourisme Colmar / www.flickr.com

Comment dit-on « la petite Venise » en chinois ? Ce quartier historique et touristique de la ville de Colmar dans le Haut-Rhin, avec ses maisons à colombages alignées le long des canaux, va accueillir le « Chinese restaurant » qui doit ouvrir ses portes ce dimanche.

Comme indiqué mi-avril, la chaîne de télévision chinoise Hunan TV a choisi Colmar pour tourner la seconde saison de son émission de téléréalité Chine restaurant, dans laquelle des stars de la chanson et du cinéma se retrouvent derrière les fourneaux. Filmées au quotidien, les célébrités devront prendre en charge les stocks alimentaires du restaurant et ses fourneaux, mais aussi le service, où elles pourront échanger – en anglais à défaut de maîtriser l’alsacien- avec la clientèle.

188 millions de téléspectateurs pour la première saison de « Chine restaurant »

« Nous avons choisi Colmar pour sa situation géographique, à proximité de l’Allemagne et de la Suisse, et pour son cachet », a expliqué Wang Tian, réalisatrice et productrice. A cette occasion, le bistrot des Lavandières de Colmar a été transformé en restaurant gastronomique chinois le temps du tournage, qui doit durer une vingtaine de jours, selon la production. Celui-ci a commencé vendredi. L’émission doit être diffusée à partir du 13 juillet.

Selon Hunan TV, la première saison avait rassemblé quelque 188 millions de téléspectateurs et cumulé près de 2,8 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Une nouvelle et importante manne touristique pour Colmar.