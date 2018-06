C'est parti pour les TV Notes 2018: Choisissez vos chaînes, émissions et stars préférées de l'année

Cyril Hanouna et Karine Le Marchand sont les animateurs préférés des votants aux TV Notes 2017 — C8 et IBO/SIPA

TF1 retrouvera-t-elle son trône laissé l’an dernier à M6 ? Cyril Hanouna a-t-il ne serait-ce qu’un concurrent dans sa catégorie ? Les émissions de téléréalité intéressent-elles encore quelqu’un ? Autant d’enseignements que nous attendons avec impatience et qui ne dépendent que de vous.

Le vote pour les TV Notes est désormais ouvert ! A vous de choisir vois chaînes, émissions, stars de la télé préférées, parmi 18 catégories.

Des catégories pour tous les goûts

Cette année encore, 20 Minutes en partenariat avec Puremedias et RTL vous propose de voter pour ce que vous préférez à la télé grâce au sondage TV Notes 2018, seule remise de prix exclusivement dédiée à l’univers de la télévision et dont les récompenses sont décernées par le grand public.

Parmi les catégories, on retrouve bien sûr les deux duos chaîne historique et chaîne TNT de la saison, animatrice et animateur de la saison. Viennent ensuite les différents genres télévisuels : magazine de reportage, magazine de société, divertissement, émission événementielle, compétition de téléréalité, docu-réalité, jeu, talk-show, tranche d’information. La série française, le téléfilm français et la série étrangère de la saison seront également récompensés. Enfin, deux prix distingueront le ou la présentateur/trice et le ou la chroniqueur/euse de la saison.

Les votes sont ouverts jusqu’au 17 juin. Et dès le 20 juin, vous découvrirez les résultats.