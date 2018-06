VIDEO. Canal+: C'est la fin d'une époque, «Les Guignols» s'arrêtent

Les «Guignols» reviennent sur Canal+ le lundi 14 décembre 2015 — William Beaucardet

On le sentait venir depuis quelque temps déjà mais ça fait un petit quelque chose d’apprendre la nouvelle pour de bon : Les Guignols, c’est fini. Canal + va arrêter​ la mythique émission satirique qui ne reviendra pas à la rentrée.

La révélation a été faite par Les Jours et confirmée par 20 Minutes : la direction de Canal + a annoncé l’arrêt de l’émission lors d’un comité d’entreprise.

Bolloré contre les marionnettes

Depuis trois ans et la reprise en main de Canal + par Vincent Bolloré, l’homme d’affaires semblait avoir décidé de tuer Les Guignols, créés en 1988 par Alain de Greef et Alain Duverne. Peu à peu, les auteurs, imitateurs et producteurs historiques de l’émission avaient été remerciés. Le format avait été bouleversé à plusieurs reprises, ainsi que son horaire, passant de la case en clair à celle en cryptée à plusieurs reprises. Fatalement, les téléspectateurs s’étaient désintéressés de cette émission culte qui, pour certains analystes, aura eu un impact considérable sur la vie politique et culturelle française au cours des années 1990 et 2000.

Les Guignols resteront comme l’une des émissions emblématiques des glorieuses années de Canal + avant que la chaîne et le groupe ne deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui. Heureusement, il leur reste le foot. Oh wait…