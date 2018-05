«ONPC»: Claire Chazal pour remplacer Yann Moix? Laurent Ruquier tranche

MERCATO Laurent Ruquier a donné, ce lundi, une réponse sans détour concernant la rumeur annonçant l'arrivée de Claire Chazal en remplacement de Yann Moix à la rentrée dans son émission « On n'est pas couché » sur France 2...

Claire Chazal sur le plateau «On est pas couché» ce samedi 4 novembre 2017. — Capture d'écran/France 2

Chazal pour remplacer Moix ? Depuis plusieurs semaines, le dossier concernant le remplacement de Yann Moix au poste de chroniqueur dans l’émission de deuxième partie de soirée de France 2 le samedi, On n’est pas couché, alimente les rumeurs. La plus insistante conduit à Claire Chazal.

L’ancienne star du journal télévisé de TF1 est actuellement aux manettes de l’émission Entrée libre, sur… France 5. L’animateur d’ONPC a décidé, ce lundi, de mettre fin aux spéculations autour de la journaliste de France Télévisions, qui avait effectué un remplacement remarquée au sein du programme en novembre 2017.

« C’est une excellente journaliste, mais… »

Alors que les CV doivent affluer sur son bureau pour succéder à la longue liste de chroniqueurs passés dans On n’est pas couché (Natacha Polony, Audrey Pulvar, Michel Polac, Aymeric Caron, Eric Zemmour, Eric Naulleau…), Laurent Ruquier avait prévenu : pas de journaliste pour remplacer l'écrivain Yann Moix. Le boss d’ONPC s’est exprimé sur l’hypothèse Claire Chazal.

Et l’animateur a coupé court à tout suspense. « Claire n’a jamais été une possibilité, assure-t-il chez nos confrères de Télé Loisirs. C’est une excellente journaliste, elle est très calée en culture mais ce n’est pas le profil que l’on recherche. On cherche des gens qui donnent des opinions plus tranchées ». Pas d'inquiétudes cependant pour le roi du talk show sur France Télé, qui ne manque pas de solutions en ce qui concerne les personnalités ayant un potentiel de clashs.