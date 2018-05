«Les mamans» sur 6ter: Six jeunes mères montrent leur vie dans une émission quotidienne

Hélène, 24 ans, et ses filles Naya (1 an) et Lyna (2,5 ans). — Marie ETCHEGOYEN/M6

Finies les mariées, place aux mamans. Face à l’indéboulonnable Quatre mariage pour une lune de miel de TF1, aux Reines du shopping sur M6 qui font de temps en temps des incursions du côté du mariage, 6ter lance Les Mamans. A partir de ce lundi à 16h10, puis du lundi au vendredi à 17h30, on retrouvera des épisodes de cette série-réalité qui montre le quotidien de six jeunes mamans partout en France.

Elles sont cinq à avoir entre 23 et 24 ans, la dernière est âgée de 19 ans. Elles sont jeunes, elles ont des responsabilités, une vie bien remplie, mais leurs points communs s’arrêtent là. Hélène, Elodie, Méghane, Lucie, Angélica et Sabrina ont chacune leur histoire, leurs petits bonheurs et leurs difficultés. Et on va pouvoir les découvrir au quotidien.

Le tournage, « ça se gère »

Le tournage, qui a commencé mi-avril, est toujours en cours. Afin de ne pas trop perturber la vie de famille, les équipes de l’émission (composées d’une journaliste et d’une cameraman) ne viennent que trois ou quatre jours par semaine. Et visiblement, elles se fondent bien dans le décor. « On fait notre vie normalement, assure Hélène, 24 ans, maman de Lyna et Naya. C’est juste que, par exemple, au lieu de faire un quart d’heure de vaisselle, on fait la vaisselle et on ajoute ensuite quinze minutes supplémentaires d’interview, mais ça se gère ! »

Ce que confirme Elodie. La maman solo d’Aaron et Owen, qui a demandé à ses fils leur autorisation avant d’accepter de participer au programme, estime qu'« ils continuent leur vie comme si de rien n’était ». « Mes enfants ont l’habitude d’être filmés, ils sont contents », ajoute la jeune femme de 24 ans, qui les filme régulièrement pour sa chaîne YouTube Maman à 19 ans. D’ailleurs, elle voit assez peu de différences entre sa chaîne et l’émission, en dehors du fait qu’elle ne monte pas les images.

Mais pourquoi ces jeunes femmes ont-elles voulu montrer leur quotidien ? « Au début je n’étais pas trop pour, mais on m’a présenté le concept comme quelque chose de sain, et c’est ce que je voulais, confie Hélène. On m’a contactée sur Facebook où je fais partie d’un groupe de mamans où on échange des conseils, et je voulais montrer que même en étant jeune, on peut rester ensemble, qu’on n’est pas obligés d’être volage. »

Un message rassurant

Elodie aussi veut passer un message aux « jeunes mamans » grâce à l’émission. « Je suis tombée enceinte à 18 ans, je veux leur montrer que c’est possible de s’en sortir », déclare-t-elle. Les deux femmes avouent avoir été séduites par le côté bienveillant des Mamans. Et c’est vrai que l’émission, qui aborde les problèmes des jeunes femmes sans fausse pudeur, pourra peut-être rassurer d’autres jeunes mamans.

Hélène évoque sans détour le fait que ses deux grossesses n’aient pas été désirées. « Je suis très honnête, je voulais avorter de Lyna, affirme-t-elle. Je l’ai gardée et je l’aime de tout mon cœur, je ne la néglige pas, donc je peux en parler ouvertement. J’étais super jeune quand je suis tombée enceinte. » Et pour les femmes qui n’aimeraient pas leur enfant avant sa naissance, elle ajoute : « Je n’ai pas aimé être enceinte, j’ai ignoré mon ventre pendant toute ma grossesse. Mais en accouchant, on apprend à aimer un enfant. »