«ONPC»: Les candidats potentiels pour remplacer Yann Moix

Yann Moix n’échappe pas à la règle, après trois ans passés aux côtés de Christine Angot dans On n'est pas couché, l’écrivain chroniqueur laissera sa place pour la saison prochaine. Certains noms circulent déjà dans les couloirs de France 2. Comme il n'y a que les clashs, les coups d'éclats et les polémiques qui nous intéressent dans l'émission de Laurent Ruquier, on a étudié de prêts leur probabilité de créer un clash sur le plateau.

Claire Chazal

La célèbre présentatrice du journal de 20h sur TF1 connaît bien le fauteuil de son confrère Yann Moix. En effet, en novembre dernier, Claire Chazal avait remplacé Christine Angot le temps d’une émission et avait conquis le coeur du public, visiblement lassé du cynisme de l’écrivaine. Passionnée de lettres et de culture, cette journaliste déjà adoptée de tous les Français est connue pour son calme et sa grâce à toutes épreuves à l’écran. On aurait du mal à l’imaginer quitter le plateau ou attaquer frontalement un invité politique. Claire Chazal, on dit oui pour les interviews passionnantes mais pour le buzz il faudra repasser…

Probabilité de clash : 30%

Raphaël Enthoven

Puisqu’on ne peut pas reprocher à un philosophe de rester poli et cordial, c’est tout naturellement que Raphaël Enthoven récolte un maigre score, bien que supérieur à la grande Claire Chazal. Celui qui s’exprime tous les matins au micro d’Europe 1 dans Le fin mot de l’info est le candidat potentiel numéro 1 pour remplacer Yann Moix. Le chroniqueur encore en titre, a d’ailleurs confié à Paris Match qu’il aurait soufflé le nom de Raphaël Enthoven à l’oreille de Laurent Ruquier, qui pour lui « aurait été un bon choix ». Bien loin du costume de chroniqueur virulent et impulsif, on ne doute pas que Raphaël Enthoven puisse vous détruire avec les mots. On se souviendra de ses propos concernant la volonté de Sara Forestier de ne plus se maquiller devant une caméra : « Parler sans maquillage à l’oeil d’une caméra, c’est se maquiller en celle qui ne se maquille pas.» On sait, c’est puissant.

Probabilité de clash : 45%

Roselyne Bachelot

Ex-femme politique et désormais animatrice télé et radio, Roselyne Bachelot a pris un virage médiatique tellement réussi qu’on n’a aucun mal à l’imaginer dans la bande à Ruquier. Grande gueule et féministe assumée, ceux qui ont tenté de tenir tête à l’ex-ministre de la Santé se sont souvent cassé les dents. De plus, celle qui co-animait Le Grand 8 avec Laurence Ferrari détient de nombreuses pépites concernant les dessous de la vie politique… De quoi en effrayer certains ! On se souvient des paroles de Roselyne Bachelot adressées à Christophe Carrière concernant sa participation à Touche pas à mon poste : « Vous ne pouvez pas animer Le plus beau village de France avec Stéphane Bern? On dirait qu’un alien a mis dans votre coeur et votre tête que c’était là votre destin ! »

Probabilité de clash : 65%

Sonia Mabrouk

Grande favorite de Laurent Ruquier, son nom ne cesse de circuler depuis que l'on sait que le remplaçant de Yann Moix sera probablement une femme. Animatrice sur la chaîne CNews depuis 2017, celle qui porte le programme Les voix de l’info depuis un an a fait ses armes sur Public Sénat et Europe 1. Ce n'est pas tant sa joute verbale qui nous titille mais plutôt le mélange explosif que pourrait nous réserver le duo Angot/Mabrouk. De quoi marquer le plateau d'une force féminine percutante (et pourquoi pas oublier l'épisode Vanessa Burggraf...)

Probabilité de clash : 46%