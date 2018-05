«On se retrouve chez Sabatier»: Patrick Sabatier relance «Avis de recherche» sur C8 à la rentrée

MERCATO Et Cyril Hanouna en sera le premier invité, forcément...

«Avis de recherche» et Patrick Sabatier vont faire leur grand retour. — BENAROCH/SIPA

Comme annoncé sur le plateau de TPMP en mars dernier, Patrick Sabatier travaille sur une nouvelle version de son émission culte Avis de recherche. Diffusée sur TF1 de 1980 à 1982, cette dernière voyait une célébrité retrouver camarades d’école et amis d’enfance. La chialade assurée. La nouvelle mouture reprend le même dispositif et le même animateur, avec une place importante accordée aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Génération « Copains d’avant » oblige.

Le premier numéro d’On se retrouve chez Sabatier, le nouveau nom de l’émission d’après RTL, est prévu en prime sur C8 à la rentrée de septembre, et devinez qui en sera le premier invité ? Cyril Hanouna bien sûr ! Mais est-ce que Bertrand Chameroy, Camille Combal ​et Enora Malagré feront partie des invités surprises ? Pour la bonne ambiance.

